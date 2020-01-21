Київ хоче залишати у своєму бюджеті 75% податку на доходи фізосіб

Київ хоче залишати у своєму бюджеті 75% податку на доходи фізосіб

Укрінформ
Київрада звернеться до Верховної Ради щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб для столиці.

Відповідний проєкт звернення погодила 21 січня постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків, повідомляє пресслужба Київради

"Київрада має звернутися до Верховної Ради України з вимогою визнати чинні положення Бюджетного кодексу, що стосуються формування доходів Києва від розподілу податку на доходи фізичних осіб, дискримінаційними та неприйнятними і внести в них відповідні зміни... У місті має залишатися 75% доходів від ПДФО, а не 40%, як є зараз", - заявив ініціатор проєкту рішення депутат Київради Олександр Пабат.

Як зазначалося на засіданні, наразі, відповідно до Бюджетного кодексу, більшу частину податку на доходи фізичних осіб (60%) столиця віддає до державного бюджету, хоча інші міста передають тільки 25% доходів від ПДФО.

За даними депутатів, у Києві зареєстровані майже 3 мільйони мешканців. Близько 2 мільйонів – не мають офіційної реєстрації, ще майже 400 тисяч осіб щоденно приїздять до міста на роботу. При цьому, столиця має серйозні інфраструктурні, транспортні, екологічні, житлово-комунальні, соціальні проблеми. Зокрема, майже половина ліфтів столичних багатоповерхівок уже відслужила нормативні терміни, інженерна інфраструктура потребує негайної заміни.

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«Крім того, значно не вистачає місць для дітей у школах і садочках, більшість навчальних закладів потребують реконструкції та модернізації. Є чимало проблем із транспортною інфраструктурою, приміром, за останні роки кількість муніципального транспорту знизилась на 10%. Місто потребує нових станцій метрополітену. Але столиця не може швидко вирішувати ці проблеми через брак коштів», - заявив Пабат.

Проєкт рішення має бути розглянутий на пленарному засіданні Київради.

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