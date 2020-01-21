Київ хоче залишати у своєму бюджеті 75% податку на доходи фізосіб

Київрада звернеться до Верховної Ради щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб для столиці.

Відповідний проєкт звернення погодила 21 січня постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків, повідомляє пресслужба Київради

"Київрада має звернутися до Верховної Ради України з вимогою визнати чинні положення Бюджетного кодексу, що стосуються формування доходів Києва від розподілу податку на доходи фізичних осіб, дискримінаційними та неприйнятними і внести в них відповідні зміни... У місті має залишатися 75% доходів від ПДФО, а не 40%, як є зараз", - заявив ініціатор проєкту рішення депутат Київради Олександр Пабат.

Як зазначалося на засіданні, наразі, відповідно до Бюджетного кодексу, більшу частину податку на доходи фізичних осіб (60%) столиця віддає до державного бюджету, хоча інші міста передають тільки 25% доходів від ПДФО.

За даними депутатів, у Києві зареєстровані майже 3 мільйони мешканців. Близько 2 мільйонів – не мають офіційної реєстрації, ще майже 400 тисяч осіб щоденно приїздять до міста на роботу. При цьому, столиця має серйозні інфраструктурні, транспортні, екологічні, житлово-комунальні, соціальні проблеми. Зокрема, майже половина ліфтів столичних багатоповерхівок уже відслужила нормативні терміни, інженерна інфраструктура потребує негайної заміни.

«Крім того, значно не вистачає місць для дітей у школах і садочках, більшість навчальних закладів потребують реконструкції та модернізації. Є чимало проблем із транспортною інфраструктурою, приміром, за останні роки кількість муніципального транспорту знизилась на 10%. Місто потребує нових станцій метрополітену. Але столиця не може швидко вирішувати ці проблеми через брак коштів», - заявив Пабат.

Проєкт рішення має бути розглянутий на пленарному засіданні Київради.