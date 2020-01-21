Обрали голову Шевченківського райсуду

Колектив Шевченківського районного суду міста Києва обрав головою суду Євгена Мартинова.

Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.

“За результатами проведених виборів на посаду голови Шевченківського районного суду м.Києва обраний суддя Мартинов Євген Олександрович”, - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що обрання голови суду відбулося 21 січня 2020 року шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

Євген Мартинов до обрання головою Шевченківського райсуду Києва працював суддею цього суду.