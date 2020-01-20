На Південному мосту у вівторок частково обмежать рух

У Києві 21 січня на Південному мосту частково обмежать рух із 12:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На естакаді Південного мосту тривають поетапні роботи з незначними обмеженнями руху", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у КК "Київавтодор", 21 січня проводитимуть поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Наддніпрянського шосе.

Роботи організують із 12:00 до 20:00. У цей час основний потік транспорту – у зворотному напрямку, тож дорожники менше впливатимуть на трафік.

Під час робіт рух частково обмежать.