СБУ підозрює ексдиректора "Київтранспарксервісу" у службовому недбальстві

Слідчі Служби безпеки України підозрюють колишнього директора комунального підприємства “Київтранспарксервіс” КМДА у службовій недбалості, через яку до бюджету столиці не надійшло 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Слідчі Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області підозрюють колишнього директора комунального підприємства “Київтранспарксервіс» КМДА у службовій недбалості”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено досудовим слідством, у 2016-2018 роках чиновник уклав із комерційними структурами договори на передачу в оренду понад 150 паркувальних майданчиків у столиці.

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Зазначається, що незважаючи на відомі йому порушення з боку орендарів: організація паркомісць понад норму та самовільне розширення меж майданчиків, він не вжив жодних заходів для усунення порушень. Бездіяльність чиновника призвела до ненадходження до бюджету столиці 11 мільйонів гривень.

Наразі експосадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Триває слідство для з'ясування всіх обставин справи.