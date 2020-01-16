У Києві погорів на хабарі підполковник поліції

У Києві затримали на одержані хабара підполковника, який вимагав у підприємця щомісячний платіж за безперешкодне здійснення господарської діяльності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва прокуратури м. Києва ... затримано на одержанні неправомірної вигоди оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Деснянського УП ГУНП у м. Києві”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, 40-річний підполковник вимагав у підприємця щомісячний платіж за безперешкодне здійснення господарської діяльності та непритягнення його до адміністративної відповідальності за продаж алкогольних напоїв без ліцензії.

Зазначається, що оперуповноваженого затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергового "траншу" у сумі 11 тис. грн.

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Раніше у ході проведення слідчих дій задокументовано факт отримання поліцейським 7 тис. грн неправомірної вигоди.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ та обрання запобіжного заходу.

Фото: прокуратура Києва