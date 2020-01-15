Прорив труби з окропом: біля Ocean Plaza асфальтують дорогу

На вул. Антоновича у Києві розпочали асфальтувати місце пошкодження тепломережі, яке сталося 13 січня.

Про це повідомляє Київавтодор у Facebook.

Зазначається, що робота з ліквідації пориву тепломережі не зупиняється ні на хвилину, і частину пошкодженого трубопроводу уже замінили.

«На місці пошкодження тепломережі працюють фахівці КП ШЕУ Голосіївського району. Одразу ж після заміни тепломагістралі розпочали відновлення покриття проїжджої частини: влаштували піщано-щебеневу подушку і розпочали асфальтування», – розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Він додав, що дорожники встеляють 2 шари покриття, використовують високоякісний полімерасфальтобетон.

Зазначається, що відновити рух вулицею Антоновича планують до півночі.

Як повідомлялося, 13 січня у Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину вулиці, підтопила перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

Рух транспорту вулицею Антоновича було перекрито.

До лікарень звернулося 11 потерпілих з опіками, з яких п'ятеро були госпіталізовані.

Прокуратура Києва відкрила провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).