Застава на виборах мера Києва буде більшою за президентську — ЧЕСНО

Новий Виборчий кодекс встановлює майже у 40 разів вищі застави для місцевих виборів у порівнянні із місцевою кампанією 2015 року.

Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

"Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших питань, зокрема щодо застав кандидатів та партій на виборах всіх рівнів. Якщо суттєвих змін у розмірах застав кандидатів у президенти та до парламенту не відбулося, то заставу у місцеві ради підняли майже в 40 разів у порівнянні із місцевою кампанією 2015 року", - ідеться в повідомленні.

Відповідно до розрахунків ЧЕСНО, розмір застави для кандидата у міські голови облцентру чи великого міста від 90 тисяч виборців буде становити щонайменше 170 тисяч гривень (Ужгород), а рекордною буде застава для кандидатів у міські голови Києва — понад 4 мільйони гривень (у 2015 році ця сума становила 104 тисячі гривень).

"Для порівняння, у 2019 році кандидат на посаду президента вносив заставу в 2,5 мільйони гривень. Нова формула у Виборчому кодексі піднімає розмір застави і для кандидатів в президенти, але лише до 3 мільйонів гривень (у розрахунку на розмір мінімальної зарплати в 2020 році). Фактично, позмагатися за крісло міського голови Києва обійдеться дорожче, аніж за крісло президента", - наголосили експерти.

Зазначається, що на таке зростання вплинуло одразу два чинники: зміна формули розрахунку, яка збільшує розмір застави рівно у 10 разів (4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців; попередня формула цю ж кількість зарплат на кожні 100 тисяч виборців), та зростання мінімальної заробітної плати в 4 рази з 2015 року.

Водночас у ЧЕСНО підкреслили, що така формула застосовуватиметься на місцевих виборах в обласних центрах та містах із кількістю виборців від 90 тисяч і більше. Загалом, під такі критерії в масштабах країни підпадає 30 міст (міста під окупацією в даних не враховано).

Експерти додали, що Виборчий кодекс наразі є єдиним документом, який регулює застави на виборах всіх рівнів.

Інфографіка: ЧЕСНО