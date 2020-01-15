Під Києвом від отруєння чадним газом загинули двоє дітей та дорослий

У приватному будинку в с. Погреби Тетіїївського району Київської області внаслідок отруєння продуктами горіння загинуло двоє дітей та одна доросла людина.

Про це повідомляє ДСНС.

"14 січня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Погреби Тетіївського району у приватному житловому будинку внаслідок отруєння продуктами горіння загинуло 3 особи, з них 2 дітей (2015 та 2016 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На Закарпатті у пожежі загинула дитина

Як зазначається, виникла в будинку пожежа самоліквідувалася. Вогнем знищено матрац. Попередня причина пожежі - паління в ліжку.