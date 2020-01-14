На Київщині під час пожежі загинули двоє дітей та їх батько

У с. Погреби Київської області від отруєння чадним газом під час пожежі загинув молодий чоловік та його двоє дітей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“14 січня о 09:50 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про виявлення тіл трьох людей у с. Погреби, що отруїлися чадним газом”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, загиблими виявились чоловік - батько 1993 р. н. та двоє дітей 2015 та 2016 р. н.

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