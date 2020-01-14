На Софійській площі розбирають головну ялинку

На Софійській площі почали розбирати головну ялинку країни. Завершити її демонтаж планують до 17 січня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомили організатори новорічних святкувань Folk Ukraine.

"Вчора було закриття містечка, сьогодні розбираємо ялинку. До п‘ятниці мають розібрати ялинку", - зазначили в організації.

На Софійській площі демонтують ялинку / Фото: Євген Любімов. Укрінформ

Крім цього, на площі демонтують будинки із сувенірами та фуд-зони.

Як повідомлялось, новорічно-різдвяні святкування на Софійській та Контрактовій площах розпочалися 14 грудня.

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У День святого Миколая, 19 грудня, на Софійській площі відбулося урочисте відкриття головної ялинки країни.