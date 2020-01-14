Кличко спростував чутки про свою хворобу

Мер Києва Віталій Кличко заперечив чутки про свою хворобу та повідомив, що перебуває на нараді у КМДА щодо ліквідації пошкоджень на тепломагістралі на вулиці Антоновича.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у себе на сторінці у Facebook.

"Дякую всім, хто турбувався про моє здоров‘я! Я в нормі! А тим, хто розповсюджував чутки, зазначу: фантазуйте краще про щось своє особисте. Бо не думав, що звернення до лікаря може викликати таку хвилю легенд. Так, у лікарні я був. Так, зробили деякі маніпуляції. Нічого екстраординарного. З робочого ритму не випадав. І зараз на роботі", - написав Кличко.

Також Кличко повідомив, що наразі перебуває на нараді у КМДА щодо ліквідації пошкоджень на тепломагістралі на вулиці Антоновича.

"Нарада щодо ліквідації пошкоджень на тепломагістралі на вулиці Антоновича. Рух транспорту там плануємо відновити до завтрашнього вечора. Так що, здоров’я всім! І психічного зокрема!", - написав Кличко.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Кличко перебуває в Олександрівській клінічній лікарні, де йому прооперували вухо.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko