У Києві уночі 14–17 січня скоротять режим роботи 8 та 29 трамваїв

З 14 по 17 січня уночі передбачено скорочений режим роботи трамваїв № 8 та 29.

Про це повідомили у "КП "Київпастранс".

"Уночі 14, 15, 16, 17 січня передбачено скорочений режим роботи трамваїв №№ 8, 29. Ремонтують колії на вулиці Привокзальній", - йдеться у повідомленні.

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Останні відправлення трамваїв маршруту № 8 будуть здійснюватися від ст. м. «Лісова» – о 22:24, 22:36; від ст. м. «Позняки» – о 23:19, 23:30.

Останні відправлення трамваїв маршруту № 29: від ст. м. «Лісова» – о 22:18, 22:40; від ст. м. «Бориспільська» – о 23:08, 23:30. О 05:00 рух буде відновлено за графіком.