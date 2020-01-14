У КМДА кажуть, що всі місцеві ради погодили проєкт землеустрою столиці

Проєкт землеустрою щодо зміни меж міста Києва з 10 січня вважається погодженим тими місцевими радами, що не розглянули його пленарних засіданнях у встановлений законодавством термін.

На цьому наголосили у Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Там зазначили, що 20 грудня, відповідно до рішення Київської міської ради, направили копії проєкту землеустрою до всіх зацікавлених місцевих рад для його погодження.

"Зазначені питання підлягають розгляду виключно на пленарних засіданнях відповідних рад і приймаються у формі рішень... З 10.01.2020 проєкт землеустрою вважається таким, що погоджений тими місцевими радами, що не розглянули його на пленарних засіданнях у встановлений законодавством термін (стаття 186 Земельного кодексу України)", - наголосили в КМДА.

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Департамент земельних ресурсів також закликав ЗМІ перевіряти правдивість інформації, яку вони публікують, аби не розповсюджувати фейки.

Нагадаємо: раніше деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про нібито непогодження деякими місцевими радами Проєкту землеустрою щодо зміни меж міста Києва.