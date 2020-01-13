Патрульних у Києві торік викликали майже 540 тисяч разів

Патрульних у Києві торік викликали майже 540 тисяч разів

Інфографіка
Укрінформ
Патрульні поліцейські у Києві 2019 року отримали та опрацювали майже 540 тисяч викликів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.

"За минулий рік київські патрульні отримали та опрацювали 539 795 викликів, які надійшли їм через службу 102", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найчастіше громадяни повідомляють про порушення ПДР, конфлікти та домашнє насильство, порушення режиму тиші, ДТП та кримінальні правопорушення.

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