Патрульних у Києві торік викликали майже 540 тисяч разів

Патрульні поліцейські у Києві 2019 року отримали та опрацювали майже 540 тисяч викликів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.

"За минулий рік київські патрульні отримали та опрацювали 539 795 викликів, які надійшли їм через службу 102", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше громадяни повідомляють про порушення ПДР, конфлікти та домашнє насильство, порушення режиму тиші, ДТП та кримінальні правопорушення.