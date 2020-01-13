Кияни у січні зможуть безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі
Укрінформ
У січні у столиці для киян традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА.
"Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - йдеться у повідомленні.
У департаменті зазначили, що у разі виявлення патології під час обстеження медики направляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
З графіком роботи пересувного флюорографа та адресами його розміщення можна ознайомитися за посиланням.