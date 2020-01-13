Сезон грипу: у Києві за тиждень понад 6700 хворих

У столиці за 2-й тиждень 2020 року зареєстровано 6786 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 70,1%. Наразі показник захворюваності становить 230", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці захворюваність порівняно з попереднім тижнем зросла на 8,7% за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло 4077 (на 1,7% більше порівняно з минулим тижнем), дорослих – 2709 (на 21,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 60,1%, а на попередньому тижні – 64,2%. Захворюваність серед школярів зросла на 6,9%, зареєстровано 1638 випадків, що становить 40,2% від загальної кількості захворілих дітей. До медичних закладів госпіталізовано 175 осіб, із них 146 дітей.

Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакциновано проти грипу 50 440 осіб.