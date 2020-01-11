На Русанівці планують збудувати новий медзаклад

Із метою залучення інвестора для будівництва медичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-А буде проведено інвестиційний конкурс.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА.

"Замовником будівництва виступає "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського району м. Києва». Передінвестиційні роботи розпорядженням покладено на Київське інвестиційне агентство (КІА). Йому також доручено розробити та погодити орієнтовні техніко-економічні показники та можливі передпроектні пропозиції, а також надати їх до Департаменту економіки та інвестицій для підготовки умов конкурсу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, КІА спільно із комунальним некомерційним підприємством "Консультаційно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" має провести технічну інвентаризацію та незалежну оцінку об’єкта на бульварі Ігоря Шамо, 15-А, що належить до комунальної власності територіальної громади Києва.

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На підставі отриманих висновків і документів Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту комунальної власності та Дніпровській районній державній адміністрації доручено підготувати проєкт рішення про вирішення майново-правових питань, пов’язаних із об’єктом на бульварі Ігоря Шамо, 15-А, та винести його на розгляд Київської міської ради.

За умови прийняття Київрадою відповідного рішення, постійно діюча комісія по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції та реставрації проведе інвестиційний конкурс в установленому порядку.

Будівництво нових закладів охорони здоров’я та їхнє забезпечення сучасною матеріально-технічною базою передбачене Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року.