У київському метро курсує артпотяг з героями комедії "Мої думки тихі"

З 9 січня до 5 лютого синьою гілкою курсуватиме артпотяг з героями комедії "Мої думки тихі".

Про це повідомляє "Київський метрополітен" у Facebook.

"З 9 січня до 5 лютого синьою гілкою курсуватиме артпотяг з героями комедії "Мої думки тихі" від Arthouse Traffic. Актори Ірма Вітовська-Ванца та Андрій Лідаговський не лише налаштують вас на позитив, а й порадять дотримуватися важливих Правил метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в український прокат 16 січня виходить комедія “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча. Напередодні у Києві відбудеться урочиста прем’єра фільму, а з 17 по 21 січня пройдуть творчі зустрічі за участю творчої групи.

14 січня, напередодні старту прокату, у кінотеатрі Сінема Сіті в ТРЦ Ocean Plaza відбудеться урочиста київська прем’єра фільму за участю режисера Антоніо Лукіча, виконавців головних ролей Ірми Вітовської та Андрія Лідаговського, а також творчої групи фільму.