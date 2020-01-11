У Київському метро за рік зареєстрували 806 злочинів

Протягом 2019 року у Київському метрополітені було скоєно 806 злочинів, 335 кримінальних проваджень, розпочатих за даними фактами, були розкриті.

Про це свідчать дані Головного управління Національної поліції у Києві, передає LB.ua.

Зазначається, що 303 кримінальних провадження зареєстрували за фактом носіння наркотиків без мети збуту.

Крадіжки посіли друге місце, всього було зареєстровано 288 випадків (розкрили 45). Крім цього, відділ поліції в метрополітені зафіксував 11 грабежів (розкрито сім).

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Поліцейські 36 раз знаходили у пасажирів метро зброю або боєприпаси (38 проваджень розкрито). За фактами хибних замінувань було розпочато 9 кримінальних проваджень (2 розкрито).

В 2019 році на території метрополітену померло 11 осіб, в тому числі дев'ять - своєю смертю, ще двоє покінчили життя самогубством.