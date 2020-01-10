Станцію метро "Майдан Незалежності" відкрили, вибухівки не знайшли

Станцію київського метро "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів після перевірки повідомлення про замінування.

Про це повідомляє Київський метрополітен на своїй сторінці у Facebook.

"Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п’ятницю близько 16 години станцію "Майдан Незалежності" та пересадку на "Хрещатик" було зачинено на вхід та вихід через анонімне повідомлення про замінування.