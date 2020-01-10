Станцію метро

Станцію метро "Майдан Незалежності" відкрили, вибухівки не знайшли

Укрінформ
Станцію київського метро "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів після перевірки повідомлення про замінування.

Про це повідомляє Київський метрополітен на своїй сторінці у Facebook.

"Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п’ятницю близько 16 години станцію "Майдан Незалежності" та пересадку на "Хрещатик" було зачинено на вхід та вихід через анонімне повідомлення про замінування.

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