Станцію метро "Майдан Незалежності" відкрили, вибухівки не знайшли
Укрінформ
Станцію київського метро "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів після перевірки повідомлення про замінування.
Про це повідомляє Київський метрополітен на своїй сторінці у Facebook.
"Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у п’ятницю близько 16 години станцію "Майдан Незалежності" та пересадку на "Хрещатик" було зачинено на вхід та вихід через анонімне повідомлення про замінування.