У Києві

У Києві "замінували" станцію метро - Майдан Незалежності закрили

Укрінформ
У Києві через повідомлення про замінування закрили станцію метро "Майдан Незалежності" і пересадку на "Хрещатик".

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

"Увага! Станцію "Майдан Незалежності " + пересадку на "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

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Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки, пообіцяли в метрополітені.

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