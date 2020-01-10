У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 230 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України.

«В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», - йдеться у повідомленні.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та/чи придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які слугували їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн необлікованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних та транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.

Триває слідство.