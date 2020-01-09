Керівнику Київського молодіжного центру повідомили про підозру у розкраданні

Правоохоронці повідомили керівнику Київського молодіжного центру про підозру у розкраданні бюджетних коштів, виділених на проведення масових заходів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Поліцейські встановили, що директорка Київського молодіжного центру КМДА розтрачувала бюджетні кошти на користь підконтрольних суб’єктів господарювання під час реалізації проєктів та проведення молодіжних заходів", - ідеться у повідомленні.

Як поінформували у Подільському управлінні поліції, упродовж 2018-2019 років директорка розробляла плани проведення заходів, до яких вносила недостовірні відомості щодо дати, місця проведення, запланованої кількості учасників та необхідних витрат.

Зокрема, були встановлені випадки, коли заходи, на які виділялися бюджетні кошти, фактично не проводилися або проводилися без участі з боку молодіжного центру та відповідного фінансування.

"Гроші, які нібито витрачалися на проведення того чи іншого заходу, керівниця центру виводила через «підконтрольні» товариства з обмеженою відповідальністю і з ознаками фіктивності та у подальшому витрачала на власні потреби», – пояснили у поліції.

У службових приміщеннях і на складах проведено санкціоновані обшуки, під час яких було вилучено речові докази – оргтехніку та документи, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

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Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.