Столичним підприємцям нагадали про штрафи за неприбраний сніг

Департамент міського благоустрою попереджає суб’єктів господарської діяльності та мешканців приватних забудов щодо необхідності прибирання снігу.

Про це повідомляє Департамент благострою у Facebook.

"Просимо усіх підприємців та балансоутримувачів території, будинків і споруд приділити особливу увагу оперативному прибиранню снігу та накрижень. Утримання і прибирання території проводиться власником, балансоутримувачем території або найнятими ними працівниками. Територія повинна бути прибрана до 09.00 години ранку та підтримуватися очищеною від снігу", - зазначив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба.

За його словами, прибирання території приватних будинків відбувається від огорожі до проїжджої частини. Усі порушники будуть попереджені приписами, а у разі невиконання вимог припису - покарані протоколами, що передбачають накладення штрафу.

"Нагадую, що за неприбирання снігу і накрижень передбачено штраф до 1700 гривень для юридичних осіб та 1350 для фізичних осіб", - зазначив столичний чиновник.