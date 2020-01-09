Столичним підприємцям нагадали про штрафи за неприбраний сніг

Столичним підприємцям нагадали про штрафи за неприбраний сніг

Укрінформ
Департамент міського благоустрою попереджає суб’єктів господарської діяльності та мешканців приватних забудов щодо необхідності прибирання снігу.

Про це повідомляє Департамент благострою у Facebook.

"Просимо усіх підприємців та балансоутримувачів території, будинків і споруд приділити особливу увагу оперативному прибиранню снігу та накрижень. Утримання і прибирання території проводиться власником, балансоутримувачем території або найнятими ними працівниками. Територія повинна бути прибрана до 09.00 години ранку та підтримуватися очищеною від снігу", - зазначив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба.

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За його словами, прибирання території приватних будинків відбувається від огорожі до проїжджої частини. Усі порушники будуть попереджені приписами, а у разі невиконання вимог припису - покарані протоколами, що передбачають накладення штрафу.

"Нагадую, що за неприбирання снігу і накрижень передбачено штраф до 1700 гривень для юридичних осіб та 1350 для фізичних осіб", - зазначив столичний чиновник.

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