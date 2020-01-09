На Троєщині стався вибух у відділенні Ощадбанку

У столиці стався вибух у відділенні Ощадбанку на вулиці Миколи Закревського, 93а. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Деснянського райуправління поліції Києва.

“Підтверджую (що стався вибух у відділенні Ощадбанку на вулиці Миколи Закревського — ред.), і наразі слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років”, - повідомили у пресслужбі.

Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників. Попередньо, їх було четверо, зазначили у пресслужбі.