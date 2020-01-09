У Києві проти снігу “виступили” 418 одиниць техніки

У столиці вночі для прибирання вулиць від снігу Київавтодор задіяв близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Вночі пішов дрібний сніг. Його зустріла підготовлена техніка і бригади ручного прибирання. Задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки. Всього ж маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні.

Також Київавтодор обробляє проїжджі частини і тротуари посипальними засобами. Бригади ручного прибирання очищають зупинки.

Снігоприбиральна техніки у Києві / Фото: Комунальна корпорація "Київавтодор"

"У найближчі дні синоптики прогнозують потужніші опади. Щоправда, у вигляді дощу", - зазначили у підприємстві.