Суд арештував підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі

Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для чоловіка і жінки, які підозрюються у вбивстві двох дівчат у Києві.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“Шевченківський районний суд столиці заарештував на два місяці без визначення розміру застави підозрюваних у вбивстві двох дівчат на Подолі”, - йдеться у повідомленні.

Дії 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті знайшли 4 січня 2020 року в одній із квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 6 січня 2020 року за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Фото: Прокуратура Києва