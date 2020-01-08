Затриманим за вбивство у столиці двох дівчат повідомили про підозру

Працівники Нацполіції повідомила про підозру затриманим за вбивство двох дівчат.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“За погодження прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку із вбивством двох дівчат у місті Києві”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 6 січня 2020 року за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.