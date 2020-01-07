У Києві згорів "Космолот"

У Києві на проспекті Науки сталася пожежа в зачиненому казіно "Космолот".

Про це в Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України в м. Києві.

"В 1-поверховій недіючій будівлі виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. Існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані споруди. О 10:47 вогнеборці локалізували займання, попередивши його подальше поширення. Вже о 10:58 пожежу було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у м. Києві та 33 чоловіки особового складу. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. ГУ ДСНС України у м. Києві.