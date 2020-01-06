У Києві на Різдво поліція посилить заходи безпеки

Київська поліція та Національна гвардія України посилять заходи безпеки на Різдвяні свята.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“На Різдвяні свята столична поліція посилить заходи безпеки. Працівники структурних підрозділів київської поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення святкових заходів на території столиці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди під час проведення Різдвяних богослужінь. Окрім цього, поліцейські стежитимуть за правопорядком у середмісті столиці, де на Різдво Христове заплановано проведення святкових розважальних заходів.

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Поліція закликає киян та гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок та сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків із забезпечення публічної безпеки та порядку.