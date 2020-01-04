У Києві шукають зниклу 13-річну дівчинку

Столична поліція просить допомогти розшукати 13-річну дівчину, яка 3 січня пішла з дому та досі не повернулась.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"До Деснянського управління поліції звернулася киянка з заявою про те, що з квартири на бульварі Висоцького пішла її донька Тирон Альбіна Євгеніївна, 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.

Дівчинці на вигляд 15-16 років, зріст 162 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, довге, пряме, карі очі. Над губою зліва - темна родимка. Була одягнута у рожеву куртку, чорні штани, коричневі кросівки та коричневий шарф поверх куртки.

У поліції звертаються до громадян, хто має інформацію про місцезнаходження дівчини, повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції.