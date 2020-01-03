У Києві зіткнулися три автівки, один водій загинув

У Голосіївському районі Києва внаслідок зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі вулиці Васильківська, і його відкинуло на авто Hyundai", - інформують у поліції.

За даними правоохоронців, водій Mercedes помер до приїзду лікарів. Пасажирку Hyundai з травмою грудної клітки доправили до лікарні.

Водія BMW затримано.

Читайте також: У Києві вантажівка впала на легковик

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.