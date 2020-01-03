У Києві зіткнулися три автівки, один водій загинув
Про це повідомляє поліція Києва.
"Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі вулиці Васильківська, і його відкинуло на авто Hyundai", - інформують у поліції.
За даними правоохоронців, водій Mercedes помер до приїзду лікарів. Пасажирку Hyundai з травмою грудної клітки доправили до лікарні.
Водія BMW затримано.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.