У Києві тимчасово відключили холодну воду на чотирьох вулицях

У Києві тимчасово відключили холодну воду на чотирьох вулицях

Укрінформ
Станом на 10:00 3-го січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання на чотирьох вулицях Києва.

Про це повідомляє "Київводоканал".

"Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба", - йдеться у повідомленні.

Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

- вул. Сирецька, 27, 31-33, 46, 48, 48А, 50, 52, 56, 44-84

- вул. Павлоградська, 4-17

- вул. Білицька, 15-19, 41/43, 45, 55, 44-102

- вул. Лісорубна, 4-20.

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