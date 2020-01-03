У Києві тимчасово відключили холодну воду на чотирьох вулицях
Укрінформ
Станом на 10:00 3-го січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання на чотирьох вулицях Києва.
Про це повідомляє "Київводоканал".
"Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба", - йдеться у повідомленні.
Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Сирецька, 27, 31-33, 46, 48, 48А, 50, 52, 56, 44-84
- вул. Павлоградська, 4-17
- вул. Білицька, 15-19, 41/43, 45, 55, 44-102
- вул. Лісорубна, 4-20.