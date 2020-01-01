В аеропорту "Київ" затримали за подвійний злочин українця, який прилетів з Британії

Чоловіка, який після скоєння в Україні подвійного злочину переховувався у Великій Британії, затримали в аеропорту "Київ".

Про це у Facebook повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

"У пункті пропуску для авіаційного сполучення "Київ (Жуляни)" прикордонники затримали нашого співвітчизника, який переховувався у Великобританії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час перевірки за базою даних прикордонники з'ясували, що чоловік 1972 року народження, котрий прибув рейсом з Лондона, перебуває в розшуку - правоохоронці Рівненської області підозрюють його в порушенні двох статей Кримінального кодексу.

Встановлено, що він розшукувався за незаконне позбавлення волі або викрадення людини та порушення правил безпеки дорожнього руху.

Затриманого передали для подальших правових дій співробітникам Національної поліції.