У Києві судитимуть чоловіка за вбивство собаки

У столиці перед судом постане 36-річний киянин, який убив ножем собаку знайомої жінки.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

"Підозрюваний на ґрунті неприязних відносин з власницею собаки кухонним ножем завдав тварині потужний удар в область черевної порожнини. Внаслідок отриманої травми тварина померла", — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у Деснянському районі міста.

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Щодо чоловіка порушили справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що відноситься до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо: на початку вересня у Вінниці засудили чоловіка, який викинув свою кішку з 5-го поверху.