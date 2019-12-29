У столиці працювали понад 170 снігоприбиральних машин

Київські комунальники застосовують протиожеледні засоби, щоб не допустити утворення льоду на столичних дорогах.

Про це повідомляє "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб недопустити утворення ожеледиці – інтенсивно посипаємо дороги, мости, шляхопроводи і тротуари антиожеледними засобами. Впродовж доби на дорогах столиці працювало 174 одиниці снігоприбиральної техніки", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Київавтодор" підготував спецтехніку до оперативного виходу на роботу через погіршення погоди.

Фото: facebook.com/kievavtodor