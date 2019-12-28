У Києві виписали понад 70 протоколів за “незаконні” ялинки

У Києві поліцейські виписали 71 протокол за незаконний продаж ялинок.

Про це повідомляється на сторінці Національної поліції у Facebook.

“Працівники поліції спільно з працівниками відділу контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації проводять превентивні заходи з метою недопущення незаконного продажу ялинок без маркування. Поліцейські склали 71 протокол щодо продажу ялинок у невстановлених місцях”, - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі відомства наголосили, що проти порушників складено протоколи за ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Як повідомлялося, у столиці працює 97 законних ялинкових ярмарків, а з 2 січня вже діятимуть майданчики для збору новорічних ялинок.