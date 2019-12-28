Через Шулявський міст пустили автобуси
Укрінформ
Від сьогодні рух автобусів №№ 27Тр, 155, 550 відновлено через Шулявський шляхопровід.
Про це інформує сайт КМДА.
"Із 28 грудня рух автобусів №№ 27Тр, 155, 550 відновлено через Шулявський шляхопровід", - йдеться у повідомленні.
Про відновлення руху тролейбусів №№ 22, 27, 30, 42 буде повідомлено окремо.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 28 грудня, мер Києва Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив у Києві рух автотранспорту новим Шулявським мостом.