У Києві горів іще один інститут
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"28 грудня о 12:08 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території інституту токсикології, на вул. Героїв Оборони, що у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі.
О 12:28 пожежу вдалося локалізувати на площі 50 кв. м, а о 12:38 – ліквідувати.
До ліквідації пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок цієї події немає.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві 27 грудня вогнеборці загасили дерев’яний причеп на території Інституту нейрохірургії, в результаті події жертв та постраждалих немає.
Фото: ДСНС