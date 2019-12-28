У Києві на території Інституту нейрохірургії сталася пожежа

У Києві вогнеборці загасили дерев’яний причеп на території Інституту нейрохірургії, в результаті події жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві.

“27 грудня о 14:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території Інституту нейрохірургії, на вул. Майбороди Платона, що у Шевченківському районі столиці, виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.

До місця події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в недіючому дерев’яному причепі розміром 6х3 м.

Вже о 14:50 пожежу вдалося локалізувати на площі 20 кв. м, а о 15:27 – ліквідувати.

До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Внаслідок даної події жертв та постраждалих немає.