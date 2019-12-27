У Києві на початок грудня на одну вакансію претендував один безробітний

У середньому по місту Києву на початок грудня цього року на одну вакансію претендував один безробітний.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

“Найбільше претендентів на одну вакансію – серед законодавців, керівників, менеджерів – 7 осіб. Разом із тим, серед представників найпростіших професій на одну особу припадає… аж 18 вакансій, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 12, працівників сфери обслуговування й торгівлі та робітників з обслуговування устаткування та машин – по 6 вакансій”, - зазначив Білич.

За його словами, за результатами аналізу співвідношення попиту і пропозиції робочої сили відповідно до даних вакансій, які надійшли до служби зайнятості, та безробітних, які перебували на обліку, в поточному році, столичні роботодавці замовили 669 слюсарів-сантехніків (тоді як серед зареєстрованих безробітних представників цієї професії налічувалося лише 23), 677 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (а їх на обліку було лише 28), 415 електро- та електрогазозварників (на обліку перебувало 14), 325 малярів (17) тощо.

“Вочевидь, спостерігається значна невідповідність у потребах роботодавців у працівниках та пропозиції робочої сили. І цей дисбаланс є характерною ознакою ринку праці Києва. Висновки робіть самі”, - зауважив він.

Білич додав, що серед вакансій, які надійшли до Київського міського центру зайнятості від роботодавців, 66 % – це вільні робочі місця для кваліфікованих робітників, працівників сфери обслуговування та торгівлі, найпростіших професій.