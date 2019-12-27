Столична служба зайнятості цьогоріч допомогла відкрити власну справу 188 безробітним

З початку 2019 року завдяки службі зайнятості власну справу відкрили 188 безробітних, 34 з них — учасники АТО.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

“Служба зайнятості допомагає всім охочим безробітним започаткувати власну справу, надає їм організаційну, правову та фінансову підтримку, організовує навчання основам підприємницької діяльності”, - зазначив Білич.

Так, за його словами, з початку року власну справу відкрили 188 безробітних громадян, зокрема, 34 учасники АТО (ООС), 22 – внутрішньо переміщені особи, 20 громадян з інвалідністю.