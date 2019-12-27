У Києві з наступного року запрацює інститут консультанта роботодавця

З наступного року стартує новий проєкт Державної служби зайнятості – інститут консультанта роботодавця.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) Віктор Білич.

“Основна мета новацій полягає у напрацюванні нових підходів до обслуговування роботодавців, переорієнтації служби зайнятості з формальної реалізації визначених законом функцій на задоволення індивідуальних потреб кожного роботодавця з урахуванням новітніх технологій в економічному житті, ринку праці та соціальній сфері”, - розповів Білич.

Також він нагадав, що у 2019 році впроваджено нову послугу роботи з безробітними – кар’єрний радник. “Кар’єрні радники – це фахівці, які здійснюють супровід клієнтів під час перебування на обліку в службі зайнятості до моменту працевлаштування. Вони допомагають клієнтам приймати оптимальні рішення, аби особа якнайшвидше повернулася на ринок праці”, - зазначив директор КМЦЗ.