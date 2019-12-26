Атракціони, концерт і різдвяний експрес: Новий рік запрошують зустріти на Софійській площі
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"До Нового року залишилось менше тижня, проте на Софійській площі вже все готово до святкування: понад 20-метрова прикрашена ялинка, яскраві гірлянди, колоритні фігури Лускунчика і українських козаків, різноманітні атракціони, тематичні Королівства подарунків, смаку, розваг і лайків, між якими курсує казковий різдвяний експрес. Приводом зустріти Новий рік на Софії є й можливість почути улюблених українських виконавців", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 31 грудня із 21:00 святковий настрій створюватимуть Руслана, танц-театр «Життя», Назар Савко, Державний симфонічний оркестр «Kyiv Fantastic Orchestra», гурт «Мандри».
"Приїхати до Софійської площі можна буде навіть після 24:00, адже у новорічну ніч столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватимуть довше, а фунікулер – взагалі цілодобово", - додали у пресслужбі.