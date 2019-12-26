Атракціони, концерт і різдвяний експрес: Новий рік запрошують зустріти на Софійській площі

Киян і гостей столиці запрошують зустріти Новий 2020 рік на головній локації святкових заходів – на Софійській площі, де відбудеться святковий концерт за участю популярних українських виконавців.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"До Нового року залишилось менше тижня, проте на Софійській площі вже все готово до святкування: понад 20-метрова прикрашена ялинка, яскраві гірлянди, колоритні фігури Лускунчика і українських козаків, різноманітні атракціони, тематичні Королівства подарунків, смаку, розваг і лайків, між якими курсує казковий різдвяний експрес. Приводом зустріти Новий рік на Софії є й можливість почути улюблених українських виконавців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 31 грудня із 21:00 святковий настрій створюватимуть Руслана, танц-театр «Життя», Назар Савко, Державний симфонічний оркестр «Kyiv Fantastic Orchestra», гурт «Мандри».

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"Приїхати до Софійської площі можна буде навіть після 24:00, адже у новорічну ніч столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватимуть довше, а фунікулер – взагалі цілодобово", - додали у пресслужбі.