Як працюватиме київське метро на Новий рік
Укрінформ
Київський метрополітен у новорічну ніч працюватиме на три години довше.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"Метро працюватиме на 3 години довше в новорічну ніч. Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 03:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, у новорічну ніч буде продовжено роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі, а київський фунікулер працюватиме безперервно.