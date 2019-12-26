Як працюватиме київське метро на Новий рік

Київський метрополітен у новорічну ніч працюватиме на три години довше.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Метро працюватиме на 3 години довше в новорічну ніч. Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 03:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі", - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, у новорічну ніч буде продовжено роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі, а київський фунікулер працюватиме безперервно.