Гончарук завітав до головної ялинки країни
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Укрінформ
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у середу, 25 грудня, прогулявся Софійською площею столиці.
Про це Гончарук повідомив у Facebook.
"У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив", - поділився враженнями очільник уряду.Гончарук прогулявся Софійською площею / Фото: Олексій Гончарук, Facebook
Як повідомляв Укрінформ, у День святого Миколая на Софійській площі Києва відбулось урочисте відкриття головної ялинки країни.