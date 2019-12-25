У Києві - пам'ятні заходи у зв'язку з 40-ю річницею початку війни в Афганістані

У Києві проходять пам'ятні заходи з нагоди 40-ї річниці початку війни в Афганістані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, з цієї нагоди кілька сотень людей прийшли у суботу вранці до Меморіального комплексу загиблим в Афганістані воїнам, що на вулиці Лаврській, щоб покласти квіти пам'яті і вшанувати учасників бойових дій на території інших держав.

В Афганському храмі також відбулася панахида за полеглими військовослужбовцями.

Читайте також: У МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про Другу світову війну

Війна в Афганістані розпочалась у грудні 1979 року нападом спецпідрозділів КДБ СРСР на президентський палац у Кабулі і вбивством президента країни Хафізулли Аміна і його оточення та введенням у країну "обмеженого контингенту" радянської армії. Насправді війна в Афганістані була повномасштабною збройною агресією Радянського Союзу проти суверенного Афганістану під приводом боротьби з моджахедами.

Вона тривала до виводу основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. Унаслідок цієї війни загинуло (за міжнародними даними, прийнятими також і СРСР) близько 1,5 млн або 10 % з числа тодішнього населення країни. Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили близько 15 тисяч військовослужбовців.

Вважається, що всього під час радянсько-афганської війни загинуло 2378 українців. Однак вихідців з теренів України та тих, хто спочиває в українській землі, дещо більше. Так, за даними книги "Чорні тюльпани. Афганський мартиролог України", цифра зростає до 3087 осіб.