Роботи на недобудованих об'єктах Укрбуду відновиться за шість місяців

Представники "Київміськбуду", "Укрбуду" та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться упродовж півроку.

Про це повідомляє LIGA.net.

Київміськбуд добудує 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, однак, були виключені ЖК Генезис і ЖК Едельвейс.

"У ЖК Генезис і ЖК Едельвейс власники земель — приватні особи, які не хочуть співпрацювати з Київміськбудом. Вони шукають або вже знайшли більш вигідну альтернативу, на що мають повне право", — заявив інвестор "Укрбуду".

Нагадаємо: в найближчі кілька місяців компанія "Укрбуд" може припинити своє існування. У неї немає коштів для добудови 26 об'єктів.

12 грудня Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд", гроші в яку вклали 13 тисяч людей, завершить Київміськбуд.

На початку грудня цього року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. Згідно з підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, близько 13 тисяч осіб придбали житло в недобудованих будинках. Майборода звинуватив колишнього власника "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитися в проблемах, які виникли у компанії.

Микитась, який ще у вересні цього року підтвердив інформацію про продаж "Укрбуд Девелопмент", у грудні заявив про те, що компанія все ще належить йому, а документи про зміну власників були підроблені.

5 грудня 2019 року інвестори Укрбуду зібрались під Офісом Президента України та звернулися до Президента Зеленського з проханням вирішити питання добудови на всіх заморожених об’єктах компанії.