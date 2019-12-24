Київ придбав “роботокостюм” для дитячого центру реабілітації

Київ придбав “роботокостюм” для дитячого центру реабілітації

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Укрінформ
Для Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю придбали екзоскелет, що дає можливість відновлювати функції руху.

Про це розповіла заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда під час візиту до Центру, повідомляє пресслужба КМДА.

"На унікальний роботокостюм, виготовлений у Канаді, із міського бюджету витратили 5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Хонда зазначила, що це вартісна інвестиція у дітей, що мають 4-й або 5-й рівень рухових порушень та пересуваються виключно на кріслах колісних.

Київ придбав унікальний роботокостюм для міського центру реабілітації дітей з інвалідністю / Фото: Офіційний портал Києва

За її словами, Київ – перше місто в Україні, що придбало таку новітню робототехніку.

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Як зауважила директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко, екзоскелет підсилює фізичні людські можливості та застосовує принципи робототехніки та біомеханіки, а не повністю автоматизує процеси, виключаючи людину з робочого процесу, подібно до того, як це роблять автономні системи.

Столична чиновниця оглянула нову техніку та зазначила, що завдяки їй понад 600 київських дітей отримали унікальну можливість відновлювати функції руху.

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