У КПІ випускатимуть авіаційних і космічних інженерів за європейськими стандартами

Магістерська програма дуальної освіти «Динаміка та міцність машин» КПІ ім. Ігоря Сікорського отримала сертифікат про європейську акредитацію.

Такий результат принесла багаторічна співпраця університету з компанією «Прогрестех-Україна», йдеться на сайті Національного технічного університету України

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Як зазначається в публікації, сертифікат засвідчує, що навчально-наукова магістерська програма цілком відповідає вимогам європейського рамкового стандарту EUR-ACE® Європейської мережі акредитації інженерної освіти ENAEE.

Магістерська програма «Динаміка та міцність машин» випускає інженерів-механіків, дослідників, чиї знання потрібні в авіакосмічній галузі, атомній енергетиці тощо. Завдяки європейській акредитації диплом матиме більшу цінність для роботодавців, а отже, випускники програми матимуть конкурентні переваги у працевлаштуванні в закордонних компаніях.

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«Європейська акредитація важлива насамперед для роботодавців. Це великі авіаційні та космічні компанії: ДП "Антонов", Завод 410 цивільної авіації, КБ "Південне", "Південмаш", Boeing, Airbus, Firefly та інші. Для студентів це також важливо, оскільки, вступаючи на цю програму, вони будуть переконані, що навчатимуться за європейськими стандартами, визнаними у міжнародних компаніях, і як фахівці будуть затребувані на цих ринках», – зазначив ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський.

Дуальна освіта, що передбачена програмою «Динаміка та міцність машин», дає КПІшникам можливість не лише вивчати теорію в аудиторіях, а й отримувати практичні навички роботи на базі компаній «Прогрестех-Україна» і «Боїнг-Україна», де студенти програми вже є штатними співробітниками.

«Прогрестех-Україна» надає інженерні послуги провідним світовим виробникам авіатехніки, розробляє програмне забезпечення й проєктні рішення для підприємств транспортної та промислової інфраструктури. Входить до чільної трійки інженерно-конструкторських центрів України. Основним партнером і замовником «Прогрестех-Україна» є компанія Boeing.

Фото: ktpu.kpi.ua